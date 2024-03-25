Успихи Кузмяковцох з анґлийского и нємецкого

ЗОМБОР – На Окружним змаганю зоз анґлийского язика, а тиж и зоз нємецкого, школяре ШШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура були барз успишни, и з анґлийского три школярки ше пласовали на републични уровень. Перше змаганє отримане всоботу, 24. марца, а друге 23. марца у Штреднєй медицинскей школи.

На змаганю з анґлийского язика Катарина Милошевич (II-2) освоєла друге место, а ментор єй була Лїляна Рудакиєвич. Школярка руского оддзелєня ґимназиї Лана Штранґар (I-1) завжала друге место, док Елена Воштич (I-3) освоєла треце место, а тим двом школярком ментор Теодора Вранєш. Шицки три пойду на републичне змаганє.

Иншак, на Окружним з анґлийского змагали ше шицкого 12-ецеро школяре шицких штирох рокох, зоз цалей штреднєй школи, а менторка им, попри спомнутих наставнїцох, ище и Єлена Тошич.

На Окружним змаганю з нємецкого язика з керестурскей Школи участвовал школяр руского оддзелєня ґимназиї Ґлориян Штранґар (III-1) котрому менторка була Мария Пейович. Ґлориян мал найвецей боди од шицких учашнїкох, од першого по штварти рок, алє му 1 бод хибел за пласман на Републичне змаганє.

Того року школяре цалей керестурскей школи з анґлийского язика посцигли наисце красни успих бо попри штредньошколкох, пласман на републични уровень пред тим виборели и школяре основней школи Исак Новта (VII) и Иван Фейди (VIII).