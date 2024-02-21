Успихи на Општинским змаганю з математики

КУЛА – На Општинским змаганю з математики за основни школи котре отримане у ОШ „Иса Баїч” у Кули участвовали и школяре зоз ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. Даниел Фейди школяр 4. класи посцигнул треце место у своїм возросту.

На змаганю Похвали достали Неманя Винаї тиж зоз 4. класи, Никола Петкович школяр 6. класи и Теодор Штранґар зоз 8. класи.

Пририхтовала их наставнїца Тамара Будински котра похвалєла и перши крочаї наймладших змагательох – школярки трецей класи Кристину Гарвильчак и Михаелу Малацко, як и учашнїкох Аделу Мецек и Алексея Сопку.