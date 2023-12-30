Успихи школярох керестурскей Школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре другей, трецей и штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк” участвовали на школским змаганю „Дабар” котре часц Медзинародного змаганя зоз информатичного и рахункарского роздумованя.

Вредни школяре посцигли барз добри резултати, а з тей нагоди директорка школи Наталия Будински, уручела похвали за участвованє и роботу, похвалююци школярох и мотивуюци их же би учели и виглєдовали так вредно и надалєй.

Школярка III року напряму туристично-готелиєрски технїчар, Єлена Хромиш, хторей менторка була педаґоґиня Любица Няради, витворела успих на традицийним Фестивалу любовней поезиї „Иван Панґарич”, котре орґанизує Дом школярох шртеднїх школох зоз Зомбора.