ОбразованєРутенпресТексти

Успихи школярох керестурскей Школи

автор М. Афич
автор М. Афич 146 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре другей, трецей и штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк” участвовали на школским змаганю „Дабар” котре часц Медзинародного змаганя зоз информатичного и рахункарского роздумованя.

Вредни школяре посцигли барз добри резултати, а з тей нагоди директорка школи Наталия Будински, уручела похвали за участвованє и роботу, похвалююци школярох и мотивуюци их же би учели и виглєдовали так вредно и надалєй.

Школярка III року напряму туристично-готелиєрски технїчар, Єлена Хромиш, хторей менторка була педаґоґиня Любица Няради, витворела успих на традицийним Фестивалу любовней поезиї „Иван Панґарич”, котре орґанизує Дом школярох шртеднїх школох зоз Зомбора.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Роботни час НВУ „Руске слово” за швета –...

Тирва новорочни попуст 30% на кнїжки НВУ „Руске...

За дочек Нового року будзе огньомет

Здруженє женох „Маря“ орґанизує дочек Нового року

Нєшка буду повторени виберанки на 35 виберанкових местох