Успишна и друга „Жатвова єшеньска роботня”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре всоботу рано, 18. новембра, отримана и друга роботня у рамикох проєкту „Жатвово єшеньски роботнї”.

У сотруднїцтве зоз Активом женох КУД „Жатва”, главни фокус того викенду бул на вишиваню. На тей роботнї шицки присутни ше упознали з тоту схопносцу, а було и тих котри предлужели зоз штриканьом цо започали на першей роботнї отриманей прешлей соботи.

Жени з Активу женох указали присутним вишиванки, указали яки єст файти вишиваня, совитовали яки материяли треба купиц, и приблїжели им шицко цо ма вязи з вишиваньом.

По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, остала ище єдна роботня у рамикох того проєкту, дзе заплановане же би жени шицким учашнїком бешедовали о тим як ше отримує широки и споднї сукнї, як и же би им указали як най их розпейґлую.

После трецей соботи, як додала Малийова, увидза же як буду далєй, алє сиґурне же ше предлужи отримовац таки роботнї, понеже були барз добре прилапени.

Шлїдуюца роботня у рамокох проєкту „Жатвово єшеньски роботнї” будзе отримана на соботу, 25. новембра, на 10 годзин рано.