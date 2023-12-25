Успишна и нащивена „Мото Дїдомразияда” у Коцуре (фото)

КОЦУР – Члени коцурского Мото-клубу „Пеґасус”, у сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас, всоботу, 23. децембра орґанизовали интересантну подїю у центру Коцура, того року наволану „Мото Дїдомразияда”.

На площи опрез Дома култури отримане друженє зоз моторкашами пооблєканима до Дїдох Мразох котри наймладшим з нагоди наиходзацих новорочних и крачунских шветох дзелєли лакотки. И за старших нащивительох було порихтане ошвиженє, цепли чай и варене вино, а цале друженє було прикрашене зоз музику.

Ту були и богати етно столи членїцох коцурских здруженьох Активу женох КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело” зоз рижнима найсмачнєйшима колачами, сланима питами и сладкима рейтешами, а члени Ловарского дружтва „Сокол” за шицких нащивительох порихтали швиже упечени колбаси зоз дзивинового меса.

У центру Коцура були поставени и даскельо столїки дзе викладаче представели свойо понукнуца, домашнєй палєнки рижних смакох, колачи, резанки и бобальки, а ту бул и пастор Евангелскей церкви Александар Суботин котри тиж порихтал лакотки за нащивительох.

Моторкаше у червених шапочкох наймладшим подаровали дарунки, а була порихтана окремна часц на площи дзе ше шицки могли сликовац зоз Дїдом Мразом коло оквиценого ядловца. Було орґанизоване и рисованє по тварох за наймладших, а дзецински шмихи и радосц виполнєли валалски улїчки того дня.

По словох предсидателя Мото-клубу „Пеґасус” Дюли Байора, барз су задовольни зоз одволаньом нащивительох, а як додал, векшу награду як нашмеяни дзецински твари нє могли достац. План им же би отримованє тей манифестациї прешло до традициї и же би, як гварел Байор, ище велї роки на таки способ приношело радосц наймладшим, алє и старшим, вочи крачунских и новорочних шветох.

У орґанизациї участвовали и помогли, окрем членох МК „Пеґасус”, Туристична орґанизация општини Вербас, Месна заєднїца Коцур, КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”, Ловарске дружтво „Сокол”, Добродзечне огньогасне дружтво Коцур, пастор Евангелскей церкви Александар Суботин, и числени други спонзоре.