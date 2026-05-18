Успишна и тогорочна „Шпиваночка”

КОЦУР – Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” зоз Коцура и того року орґанизовало змаганє у шпиваню за дзеци „Шпиваночка” котре отримане внєдзелю вечар, 17. мая у Велькей сали Дома култури.

Вельке число публики пришло потримац младих талантованих шпивачох и шпивачки, котри свойо шпивацки схопносци указали на велькей бини. Присутни могли чуц 13 шпиванки у виводзеню 20 учашнїкох, з провадзеньом музики Якима Бесерминя Кимча и Любомира Сакача Андрия.

Перши ше публики представел трио Клара Клашня, Виктор и Алексей Фаркаш зоз шпиванку, а потим зашпивала школярка Валентина Папуґа, та Лана Єж, а вец ище єден трио Матеа Кучмаш, Ана Клашня и Валентина Макаї. Моцни аплауз за свой наступ достала Христина Шовлянски, як и Ана Тимко и дует Милана Ґакович и Душица Тодорович. У остатнєй часци наступели Тара Бокан, Мирослав Бесерминї, як и Матилда Сакач и Анастасия Колєсар. У ревиялней часци зашпивали и найуспишнєйши змагателє зоз прешлорочней „Шпиваночки” Андрей Горняк, Катарина Бесерминї и Ивана Сакач зоз Вербасу.

О найлєпших одлучовал жири котри творели уж добре познати у музичних водох Танита Ходак Планчак, Валентина Надьлукач и Кристина Афич.

Шицки учашнїки були наградзени за свой наступ, та так награду за найсладши наступ достали Клара Клашня и Алексей и Виктор Фаркаш, награду за шарм достала Валентина Папуґа, за найвекше напредованє наградзена Лана Єж, а награду за найвеселши наступ достали Матеа Кучмаш, Ана Клашня и Валентина Макаї. Награду за упартосц достала Ана Тимко, за найкрасши дует наградзени Милана Ґакович и Душица Тодорович, а найкомплетнєйши наступ по думаню жирия мал Мирослав Бесерминї. За найкрасши сценски наступ наградзени Матилда Сакач и Анастасия Колєсар, а за найкрасши гласи на тогорочней „Шпиваночки” жири наградзел Матилду Сакач, Тару Бокан и Христину Шовлянски.

Вечаршу програму водзели Яна Тимко и Виктор Кулич, а присутни шицких учашнїкох, як и орґанизаторох Марка Буилу и Марину Тодич, на концу наградзели зоз моцним аплаузом.