Успишна перша роботня за дзеци

НОВИ САД – У орґанизациї Грекокатолїцкей церкви святих апостолох Петра и Павла и Каритасу Нови Сад всоботу, 25. октобра, отримана еколоґийна роботня за дзеци, на хторей було вельо наймладших парохиянох.

През бависко, креативни задатки и интересантни едукативни активносци дзеци учели о значносци зачуваня природи, рециклованю и о правилному одношеню ґу животному штредку.

Дзеци на роботнї през бависко учели яки файти материялу мож рецикловац и як правилно ґруповац одпад. Потим, од рециклованих материялох правели черепчки за квеце, до хторих на остатку и посадзели квеце.

Орґанизаторе визначели же циль роботнї бул же би ше при дзецох розвила еколоґийна свидомосц, алє и же би розвили одношенє ґу церкви, як месту хторе их учи любови, подзековносци и одвичательносци ґу швету хтори нас окружує.

Пре вельке интересованє и позитивни реакциї, наявене же ше уж планує подобни роботнї за наймладших.