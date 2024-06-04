Успишне и нащивене Мото стретнуце у Коцуре

КОЦУР – З нагоди 18. родзеного дня коцурского Мото клуба „Пеґасус”, уж традицийне Мото стретнуце отримане за викенд 31. мая и 1. юния, у дворе просторийох клуба при стадиону Фодбалского клубу „Искра”. Перши викенд у юнию реґистровани як Мото стретнуце у Коцуре у Мото-униї и Войводини.

Стретнуце байкерох и того року тирвало два днї, а домашнї дочекали числених госцох зоз жеми и иножемства уж пияток рано кед перши моторкаше почали сциговац до валалу. Як и звичайно, госци привитани зоз добру рок музику и традицийним полудзенком, а байкерох було зоз околних державох, алє и зоз числених местох зоз цалей Сербиї.

Мото стретнуце провадзене зоз наступами рок ґрупох, та пияток наступела ґрупа „Žig” и „Afterburn”, а всоботу отримани концерт ґрупох „Fisherman and crocodiles” и „Rock Trajanja”.

По словох орґанизаторох, цале стретнуце и друженє байкерох прешло у найлєпшим шоре, а потримала их и красна хвиля.

Другого дня на Мото стретнуцох отримани и дефиле моторкашох през цали Коцур по Вербас, зоз провадзеньом полициї през цалу драгу.

Накадзи ше з моторками врацели до Коцура, у Мото клубу „Пеґасус” госцох чекал готови полудзенок, традицийна „байкерска пасуля”, як и велька торта з котру ше засмачели и шицких нащивителє, од наймладших по найстарших. Числени любителє моторкох до позних годзинох уживали у друженю и добрей рок музики.