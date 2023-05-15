Успишне треце виводзенє представи „Метаморфози”

ДЮРДЬОВ – Ансамбл Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура, пияток 12. марца, одбавел представу „Метаморфози” пред дюрдьовску публику. Представу режирал Славко Орос по тексту Милоша Николича, хтори написал сучасни „Метаморфози” по углядзе на Овидийово дїло, алє прилагодзел их нєшкайшому швету зоз иншакима похопйованями.

Слички зоз хторих составена представа на гумористични, алє и на иронични способ приказую даєдни реални животни ситуациї, хтори у себе маю и глїбше порученє. Публика представу похопела як комедию, алє зоз животним порученьом. После одпатреней представи, шицким ше по глави верцели рижни питаня, а велї опрез Велькей сали длуго дискутовали о вичних темох хтори од прешлосци, по нєшка интересовали чловека. Остало роздумац чом живот береме так олєгко кед вон швидко преходзи и нє ма репризу. Праве прето, главну улогу у тей представи мал Живот.

Гоч сцена нє була обтерхована зоз сценоґрафию и рижнима реквизитами, указало ше же зоз єдним старим орманом, улїчним шветлом и зоз стару лавочку мож пренєсц цали апсурд живота. Слички у хторих стари орман ,,лїґа” тих цо су звишок, у хторих предсидатель держави водзи младих до будучносци, а охабя их у прешлосци, лєбо у хторих приказана гамишносц за пенєжом указую як живот може буц нєсиґурни, нєпредвидлїви и безсмислени.

Часци драмского текста преточени до сонґох, хтори адаптовали Славко Орос и Ирина Гарди Ковачевич, а музику порихтал Владимир Малацко. Квалитетни сонґи зоз добрим виводзеньом Мирослава Малацка врацели публику до периоду кед мюзикли були популарни.

Режисер Славко Орос гварел же то було перше виводзенє представи хторе нє було на домашнєй сцени и же було и обаваня коло того як публика будзе реаґовац и чи шицко прейдзе як треба.

После успишней премиєри на 54. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї и другого виводзеня у Руским Керестуре, Дюрдьов бул перше место у хторим виведзени ,,Метаморфози”, а вшелїк же режисер и ґлумци жадаю наступиц у цо вецей местох у хторих жию Руснаци.