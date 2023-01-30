Успишни и нащивени Святосавски концерт

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре всоботу, 28. януара, з нагоди означованя Дня Святого Сави КУД „Завичайне врело” отримало X Святосавски концерт.

Тот традицийни, того року и ювилейни, концерт почал зоз Святосавску гимну, а присутна публика могла чуц и пригодну бешеду о живоце Святого Сави, о його подоби, як и о значносци його дїла за сербску православну церкву, литературу и образованє у Сербиї.

Того вечара ше представели члени Културно-уметнїцкого дружтва „Младосц” з Бачу, младша фолклорна ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, Країшска ґрупа „Пркос” и ґуслар Витомир Вулин, як и домашнї зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Завичайне врело”.

На сцени ше зменьовали танєчни точки зоз провадзеньом оркестра, рецитациї, країшски и ґусларски писнї. Домашнї танцоше зоз „Завичайного врела” ше з тей нагоди представели зоз Танцами зоз Шумадиї, з Бачкей, зоз Сембериї, зоз Црноречя, з Мачви, з Пчинї, з Лесковцу и Танцами з Нишу, а програму збогацели и Танци з околїска Яня и Дямбарски танци котри виведли аматере зоз Бачу, як и танєц наймладших фолклорашох зоз коцурскей „Жатви”. Виведзени и пригодни рецитали, а шпивацка ґрупа КУД „Младосц” одшпивала даскельо шпиванки, як и ґуслар Витомир Вулин. Кажда точка того вечара була наградзена зоз громким аплаузом численей публики.

По законченей програми, домашнї и орґанизаторе зоз КУД „Завичайне врело”, вєдно зоз шицкима госцами у учашнїками предлужели друженє у Пелетовей сали.