Успишни и нащивени треци „Капушнїк фест” у Коцуре (фото)

КОЦУР – На площи опрез Дома култури у Коцуре всоботу, 3. фебруара, отримана треца по шоре манифестация „Капушнїк фест”, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас.

За пририхтованє и випеканє капушнїкох, традицийного єдла хторе ше у тим валалє рихтa у шицких обисцох, без огляду на виру и националносц, и того року були задлужени жени зоз Активу женох КУД „Жатва” и Активу женох КУД „Завичайне врело”.

На поладнє, на бини опрез Дома култури, шицких присутних привитала директорка Туристичней орґанизациї општини Вербас Мария Златович-Арсениєвич, котра после даскелїх словох о манифестациї „Капушнїк фест”, додзелєла и окремне припознанє Златни фартух членїци Активу женох Коцани Колєсар.

Свойо задовольство же бере учасц у програми и активносцох вязаних за манифестацию пошвецену специялитету шицких Коцурцох з тей нагоди виражела и заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич, визначуюци же заєднїцтво єден зоз условийох за дальши розвой самей општини.

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Нащивительох поздравел и покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич, котри и святочно отворел тогорочни „Капушнїк фест”. Як визначел на наиходзацим Сайме туризму у Беоґрадзе, на павильону Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, коцурски „Капушнїк фест” будзе централна манифестация котра будзе представена, попри Exit-у и Tour de Фрушка.

За добре розположенє числених нащивительох постарали ше „Коцурски бетяре” котри потим вишли на бину, а даскельо шпиванки з нїма одшпивала и школярка першей класи Основней школи Катарина Бесерминї. Музика, шпиванка и танєц ше розляли по центру валала, и прикрашели тот слунечни дзень и валалску манифестацию.

Найвекшу повагу нащивительом прицагла часц валалскей площи дзе жени з Активу женох нєпреривно рихтали и пражели капушнїки, а шицки заинтересовани задармо могли коштовац тото традицийне коцурске єдло. До пополадньових годзинох, жени приготовели и подзелєли коло 1.600 капушнїки, а орґанизаторе обезпечели цепли чай и варене вино же би ше нащивителє ошвижели и зограли.

На площи у центру валала того дня були поставени и числени штанди, а свойо продукти, лакотки, мед, палєнки, колачи, ручни роботи и инше виложели, окрем числених домашнїх викладательох, и госци з других околних местох. За наймладших орґанизоване друженє зоз Мики и Мини Маусом, а бависку ше придружел и Сундєр Боб Коцкалоне.

У орґанизованю, окрем компетентних зоз Туристичней орґанизациї, учасц вжали и представнїки локалней самоуправи, Покраїнски секретарият за привреду и туризем, Месней заєднїци Коцур, представнїки КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”, як и членїци Активох женох обидвох Дружтвох.