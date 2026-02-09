Успишни и тогорочни „Капушнїк фест” (фото)

КОЦУР – На площи опрез Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре всоботу, 7. фебруара, отримана пията по шоре манифестация „Капушнїк фест”, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас.

Коло 40 жени зоз Активу женох КУД „Жатва” и Активу женох КУД „Завичайне врело” и того року були задлужени за пририхтованє и випеканє капушнїкох, традицийного єдла хторе ше у тим валалє рихтa у шицких обисцох, без огляду на виру и националносц.

Присутних привитал заменїк предсидателя општини Вербас Йован Ковачевич, а свойо задовольство зоз нащиву и успишносцу манифестациї визначел и директор Туристичней орґанизациї општини Вербас Славиша Сабадош. Додзелєне и окремне припознанє, яке ше додзелює каждого року – Златни фартух, членїци Активу женох КУД „Жатва” Серафини Киш.

За добре розположенє числених нащивительох постарал ше оркестер „Полни погар” котри потим вишли на бину, а музика, шпиванка и танєц виполнєли центер валала и прикрашели тогорочну манифестацию.

Найвекша гужва була на часци валалскей площи дзе жени з Активу женох нєпреривно рихтали и пражели капушнїки, а нащивителє задармо могли коштовац тото традицийне єдло. До пополадньових годзинох жени приготовели и подзелєли вецей як 3000 капушнїки, а було и цеплого чаю и вареного вина же би ше нащивителє ошвижели и зограли.

През центер валала були пошоровани и числени штанди, а свойо продукти, лакотки, мед, палєнки, колачи, месово продукти, ручни роботи и инше виложели, окрем числених домашнїх викладательох, и госци з других околних местох. На єдним штанду були виложени и найновши виданя НВУ „Руске слово”, а шицки були на знїженю 30 одсто.

За наймладших орґанизоване друженє зоз рижнима маскотами, а ту бул и дворец на надуванє. Опрез Основней школи були поставени и експонати зоз Етно-клубу „Одняте од забуца”.

У орґанизованю, окрем Туристичней орґанизациї Вербас, участвовала и Општина Вербас, Месна заєднїца Коцур, МК „Пеґаз” Коцур, представнїки числених валалских здруженьох и установох, як и КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело” и членїци Активох женох обидвох Дружтвох.