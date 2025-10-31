Успишни каритасов Бал за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей виронаучней сали вчера пополадню отримани традицийни Бал за старших котри бул крашнє нащивени, а попри Керестурцох, були и госци з Коцура и Вербасу. Бал орґанизовали наймладши и млади волонтере парохийного Каритасу.
На початку нащивительох балу зоз пригоднима духовнима и народнима шпиванками и рецитациями привитали школяре члени Дружтва св. Миколая, а пририхтали их шестри служебнїци ш. Авґустина Иляк и ш. Францизка Цупер.
Шицких привитал и парох керестурски о. Владислав Варґа и наглашел яка важна орґанизована любов цо заправо Каритас, и медзисобна помоц и медзиґенерацийске друженє.
Балованє було зоз живу музику котру обезпечела парохия, и сланим и сладким почасценьом цо го пририхтали учашнїци балу и домашнї и госциньски.