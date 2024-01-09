Успишни Крачунски концерт у Коцуре (фото)

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури у Коцуре вчера вечар, 8. януара, отримани традицийни Крачунски концерт Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”.

Вечарши концерт зоз шпиванками отворел Церковни хор Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у провадзеню оркестра КПД „Карпати” з Вербасу. Шлїдзели танци Стреднєй фолклорней ґрупи КУД „Жатва” котрих порихтали Александра и Катарина Горняк, як и танци Стреднєй фолклорней ґрупи зоз КУД „Завичайне врело” хореоґрафа Николи Павловича.

У програми участвовали и школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз учительками Славицу Чельовски, Лидию Будински и Виолету Рашета, дзеци котри уча мадярски язик зоз наставнїцу Ноеми Надь Канас, як и виронаучни дзеци грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици з вироучительку Ксению Бесерминї.

Програма Крачунского концерту того вечара, котру водзела Настася Сакач, облапяла крачунски змисти, а учашнїки ше представели зоз колядами и крачунскима винчованками, шпиванками и рижнима танцами.

Велька сала Дома култури була виполнєта зоз числену публику, а кажда точка Крачунского концерту була наградзена з гласним аплаузом.

Концерт з нагоди Рождества Исуса Христа аматере зоз коцурского Културно-уметнїцкого дружтва традицийно роками орґанизую. И того року, члени КУД „Жатва” на чолє зоз предсидательку Меланию Мали, Крачунски концерт орґанизовали же би своїм согражданом прикрашели чечуци крачунски швета.