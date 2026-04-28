Успишни наступ дзецинскей ґрупи

БАЧКА ТОПОЛЯ – Општинска смотра дзецинских народних оркестрох, шпивацких ґрупох и фолклору отримана у Бачкей Тополї, пияток 24. априла, а на нєй наступели представителє 14 културно-уметнїцких дружтвох зоз тей општини.
Шпивацка ґрупа КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова у хторей шпивали Йована и Никола Станисавлєвич, Ана, Марина и Андрей Маґоч, наступела зоз рускима народнима шпиванками Кед голубица лєцела и Ша, ми тадзи преходзели.
Дзецинску групу за наступ порихтал Борис Маґоч, провадзел их тамбурови оркестер Културно-уметнїцкого дружтва котри порихтали Золтан Дудаш и Борис Маґоч. Конєчни резултати ше будзе знац док прейду шицки смотри.