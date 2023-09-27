Успишни „Панонски вашар” у Вербаше

ВЕРБАС – У Вербаше за викенд отримани „Панонски вашар”, фолклорна манифестация на котрей участвую найлєпши ансамбли традицийних танцох, шпиванкох и обичайох Войводини. У рамикох тей тродньовей манифестациї отримани 44. Фестивал фолклорних традицийох Войводини, 14. Фестивал дзецинскей жридловей творчосци и Медзинародни фестивал фолклору – найзначнєйши войводянски смотри.

На Фестивалу фолклорних традицийох под час „Панонского вашару” виведзена 51 виводзацка нумера Културно-уметнїцких дружтвох и ґрупох зоз 29 местох у Войводини. На манифестациї ше представели оркестри, шпивацки и танєчни ґрупи числених войводянских КУД. У рамикох Фестивалу дзецинскей жридловей творчосци наступели 25 ґрупи зоз 22 войводянских местох. На тот способ през Вербас од 22. по 24. септембер предефиловали коло 1.200 фолклораше зоз цалей Войводини, чуваре традициї, котри приказали шицку красоту рижнородносци Войводини.

У пиятковей програми ше представели дзецински ансамбли, а у соботовей и нєдзельовей сцену дзелєли шицки здруженя и културно-уметнїцки дружтва котри ше пласовали на покраїнску смотру фолклорних традицийох. Так, представени коло 90 найлєпши ансамбли зоз општинских и шейсц зонских смотрох.

Медзи велїма, нашли ше и представнїки вецей наших Дружтвох. На тогорочним „Панонским вашару” участвовали КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, Младша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, зоз Дому култури Руски Керестур наступели Дзивоцка, Женска и Хлопска шпивацка ґрупа. Тиж, наступела и Женска шпивацка ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули.

„Панонски вашар” орґанизує Културни центер Вербасу и Туристична орґанизация општини Вербас, у сотруднїцтве зоз Союзом уметнїцкей творчосци аматерох Войводини. На святочним отвераню „Панонского вашару” присуствовали помоцнїк покраїнского секретара за културу Мирослав Илич, секретар Союзу уметнїцкей творчосци Войводини Саво Мучибабич и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.