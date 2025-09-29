Успишно отримана перша Пасулїяда

РУСКИ КЕРЕСТУР – На першей Пасулїяди, у орґанизациї Рукометного клубу „Русинˮ, найлєпшу пасулю уварела домашня екипа у чиїм составе були – Стефан Колошняї, Иґор Папуґа, Борис Жирош, Иґор Фейди, Иван Планчак и Виктор Надь.

Пасулїяда отримана всоботу, 27. септембра того року першираз, алє зоз вельку тенденцию же би преросла до традицийней.

На змаганє ше приявели вкупно 20 екипи, од хторих лєм єдна була зоз Кули, а гевти други екипи були домашнї.

Зоз вареньом пасулї почало ше кус после 13 годзин, а варенє тирвало по 18 годзин кед жири перше оценєл наварене, а потим одредзел побиднїкох.

Так, перше место припадло екипи у чиїм составе були – Стефан Колошняї, Иґор Папуґа, Борис Жирош, Иґор Фейди, Иван Планчак и Виктор Надь, а як награду достали побиднїцки погар и котлїк, друге место припадло орґанизатором, односно членом Рукометного клубу Русин, хторим главни кухар бул Йовґен Планчак. Другонаградзени тиж достали побиднїцки погар, алє зоз ґайбу пива, док треце место припадло єднак искусним кухаром у чиїм составе були – Мирослав Виславски, Янко Хома, Деян Надь, Себастиян Дюрко, Михайло Сабадош, Боян Голик и Иван Чапко, а хтори наградзени зоз побиднїцким погаром.

Пасулю хтору наварели рукометаше могло и купиц, та порция коштала 350 динари, купиц могло и пице хторе вони обезпечели, а заробени пенєж вихасную за трошки коло функционованя їх клубу, цо им бул примарни мотив прецо орґанизовали змаганє.