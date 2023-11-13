Успишно отримана перша „Жатвовa єшеньскa роботня” (фото)

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре всоботу, 11. новембра, отримана перша з трох планованих роботньох наволана „Жатвово єшеньски роботнї”.

У сотруднїцтве зоз Активом женох КУД „Жатва”, на тей роботнї, як и на наступних, годно видзиц и научиц велї интересантносци о живоце и роботи з прешлосци. Окрем того, учашнїки ше на роботнї тей соботи, як и наиходзацих викендох, годни и сами опробовац у даєдних активносцох як цо штриканє, вишиванє и отримованє наших руских сукньох.

По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, одлучели ше на першей роботнї шицких нащивительох упознац зоз схопносцу штриканя и та членом фолклорней секциї виштрикали шуфи. Шлїдуюцого викенду плановане учиц вишивац, а за треци викенд задумане же би ше представело як ше отримує нашо народне облєчиво, як ше покрохмалєни сукнї розпейґлує и як ше о тим водзи рахунку.

Понеже на роботнї було барз крашнє, додала Малийова, учашнїки достали поволанку од Активу женох же би им ше каждей стреди придружели на їх традицийних друженьох у коцурскей Библиотеки и там вєдно з нїма штрикали, вишивали, або робели други даяки ручни роботнї. Жени зоз Активу ше раз тижньово сходза, а велї ручни роботи котри законча праве на таких друженьох роками прикрашую їх познати етно столи.

По словох Малийовей, проєкт идея младежи Дружтва котри вона як предсидателька дзечнє потримала, понеже циль шицкого бул же би ше през жиму, кед ше законча манифестациї и наступи, запровадзовало друженя. Роботнї наменєни як младим, так и старшим заинтерсованим, шицким котри жадаю научиц и усовершиц спомнути схопносци.

Шлїдуюца роботня заказана на соботу, 18. новембра, з початком на 10 годзин.

Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.