Успишно закончена интернет кампаня збераня средствох за кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” успишно закончела свою другу кампаню збераня средствох прейґ интернета за нову кнїжку за дзеци „Шпациранє по вселени”, чий автор астрофизичар доктор Роберт Джуджар зоз Австралиї (родом з Руского Керестура).

Дзекуюци добротвором, за дзешец днї назберани 83.000 динари од планованих 80.000, зоз чим посцигнути циль. Уплацели 34 особи, а тоти цо донирали одредзени суми достаню и дарунки – диґиталне подзекованє, прикладнїк кнїжки, букмаркер, лєбо нотес, шольку, ПДФ предплату на Часопис за дзеци „Заградка”, як и нагоду пол годзини виртуално побешедовац о вселени зоз астрофизичаром доктором Робертом Джуджаром „На чаянки зоз автором”.

Слово о такволаним краудфандинґу, збераню малих уплатох прейґ интернета, зоз Сербиї и иножемства, а кампаня реализована прейґ специялизованого порталу Добри дабар. Другу часц средствох за кнїжку „Шпациранє по вселени” помогню руски привреднїки.

Друкованє кнїжкох драге, а средства хтори НВУ „Руске слово” видвоює за свойо виданя вельо менши. Дзекуюци финансийней потримовки за обявйованє тей едукативней кнїжки, годнo ю друковац зоз грубима рамиками, на 48 богато илустрованих бокох, а праве дзекуюци вам, алє и авторови, хтори сам написал кнїжку, илустровал ю, дизайновал и хтори и финансийно участвує у єй видаваню, тота кнїжка нє лєм же будзе видрукована, алє будзе и туньша як иншак.

Наменєна є дзецом од седем до петнац рокох, а през кнїжку их водза штверо товарише хтори бешедую о нєбесних целох, путованю до вселени, планетох, телескопох, Млєчней драги и других зявеньох. Дзекуюци тей кнїжки, дзеци нє лєм же науча вельо о вселени, алє и як ше велї поняца з тей обласци гуторя на руским язику.

Прешлого року зме праве прейґ специялизованого порталу Добри дабар успишно вєдно назберали пенєжи и за видаванє сликовнїци за наймладших „Мойо перши слова”.