Успишно закончена Каритасова акция

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Каритасову гуманитарну акцию збераня шматох за дзеци зоз притульного дому („Свратиштеˮ) з Нового Саду одволали ше велї вирни, виявела координаторка Каритасу Соня Алексич.

Шмати котри принєсли людзе були за рижни возрости, од шматох и обуї за мали беби, так и за старши дзеци. Вредни волонтере пресортирали и поскладали шмати же би ґаздинї котра роби у притульним доме, було лєгчейше.

Волонтере єдну часц шматох на двох автомобилох однєсли до притульного дому, а друга часц, тиж на двох автох, будзе однєшена того тижня.

Алексичова, у мено дзецох у притульним доме подзековала шицким котри участвовали у тей акциї. Назначела и же, кед дахто ище ма шмати котри жада подаровац особом у потреби може их однєсц на парохию або до Каритасу, котри орґанизує такволани штварткови „Бутикˮ раз мешачно, за особи у потреби у нашим валалє.