Установена награда „Ирена Колєсар” Дружтва Руснацох у Сримскей Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На порядней Рочней скупштини Дружтва Руснацох Сримска Митровица, отриманей 10. фебруара у Народним театру „Добрица Милутинович” у Сримскей Митровици, на предклад предсидателя Дружтва Владимира Балащака, установена репрезентативна награда Дружтва Руснацох „Ирена Колєсар”, менована по югославянскей филмскей и театралней диви руского походзеня, а хтора ше будзе додзельовац за винїмково доприношеня и закладаня у обласци култури и уметносци, очуваня националного идентитета Руснацох и вообще, за винїмково доприношеня хтори нє у вязи лєм зоз популацию Руснацох.

Тиж на предклад Владимира Балащака, як знак подзековносци за винїмкове закладанє и потримовку Дружтву, за Почесних предсидательох Дружтва Руснацох вибрани драмска уметнїца и управнїца театру Єлена Янкович, и священїк о. Иґор Вовк.

Єлена Янкович о. Иґор Вовк

На Рочней скупштини Дружтво Руснацох вибрало свой роботни тим хторих творя Станислава Будишин, Александар Цундра и Тияна Бережнї за обласц музики и музичней педаґоґиї, Нарциса Божич за обласц информованя и медийох, Владимир Балащак и Єлена Янкович за област театралней уметносци, Зденко Лазор за обласц службеного хаснованя руского язика и образованя, и Сандра Микич хтора буде координатор тиму.

Дружтво Руснацох Сримска Митровица тиж формовало и Уметнїцки совит хтори ше будзе старац о уровню и квалитету програми зоз хтору ше Дружтво Руснацох у городу на Сави будзе презентовац у будучносци. До Уметнїцкого совиту вибрани Єлена Янкович, Ивана Ференц, Душанка Анойчич, Александар Цундра, Тияна Бережнї и Станислава Будишин.