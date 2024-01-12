НОВИ САД – На основу актуалних гидрометеоролиґийних проґнозох утаргнути мири порядней защити од вилївох на часци Дунаю од державней гранїци зоз Мадярску по Нови Сад, гвари ше у сообщеню на сайту Явного водопривредного подприємства „Води Войводини”.

Тиж, утаргнути мири и на обєктох Гидросистеми Дунай-Тиса-Дунай, Тиси, Беґею и Карашцу. Зоз зменшаним водостойом зменшани мири защити зоз 385,11 на 11,44 километри водоцекох.

Ище вше мири порядней защити ше запровадзує на сримским боку Дуная од Нового Саду по Сримски Карловци, гвари ше у сообщеню.