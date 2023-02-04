Утвердзена концепция 17. Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Рускей матки на вчера вечар отриманей схадзки утвердзел скоро комплетну концепцию 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох, хтори будзе отримани од 17. по 19. авґуст у Новим Садзе.

На схадзки котру водзел предсидатель Матки др Михайло Фейса, прецизована програма и орґанизация Конґресу котри будзе шветочно отворени у фоаєу Сербского народного театру зоз подобову виставу и културно-уметнїцку програму дзе учасц вежню представителє шицких 9 делеґацийох учашнїкох Конґресу.

Други и треци дзень Конґресу предвидзени за роботу конґресних комисийох одн. наукову конференцию котри буду отримани на Филозофским факултету. Як визначел др Фейса, роби ше на тим же би зоз Конґресу бул видати и наукови зборнїк и кнїжка абстрактох, цо єдинствене за Конґреси РРЛ.

На заєднїцкей вечаршей схадзки УО РМ и Редакциї єй глашнїка „Руснак” конциповали и його нове число, так же би було пририхтуюце за Конґрес.

Утвердзене на вечаршей схадзки и датум отримованя Скупштини РМ котра будзе остатнї викенд у фебруару, а тиж и видавательни приоритети РМ за тот рок. За видаванє сцигли три преклади и шейсц-седем ориґинални рукописи, а медзи нїма преклад на сербски Малей историї Русинох, кнїжка о шаху Владимира Лазора итд, а бешедоване и о других наступних активносцох РМ.

И дзень пред тим у просторийох Рускей матки вовторок, 2. фебрауара тиж бешедоване о наиходзацим Шветовим конґресу Руснацох. Предсидатель Рускей матки проф. др Михайло Фейса, директора Заводу за културу войводянских Руснацох Сашу Сабадоша поинформовал о планох можлївих проблемох хтори треба ришовац.

Як и вше у рижних орґанизованьох таких вельких случованьох дзе будзе коло 160 делеґатох, финансованє найвекши проблем, та так и ту найвецей бешедоване о можлївей помоци Заводу. Директор Сабадош визначел же окремни финансиї за тоту намену нє мож видзелїц, алє совитовал др Фейсу же би Руска матка конкуровала на конкурси хтори Завод за културу войводянских Руснацох розпише у марцу.