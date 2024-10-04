Утвердзена програма означованя Дзецинского тижня

ВЕРБАС – Одбор за запровадзованє активносцох утвердзел програму означованя Дзецинского тижня, хтори будзе тирвац од 7. по 13. октобер, зоз мотом „Я дзецко, мам план: толеранция и любов кажди дзень”.

У Вербаскей општини Дзецинки тидзень почнє зоз приємом при предсидательови општини Вербас, а вец през тидзень буду рижни активносци и у школох у вербаскей општини.

На пияток, 11. октобра дзецом зоз основних школох у Коцуре и Савиним Селу будзе виведзена представа. У Центре за физичну културу будзе турнир у фодбалу и баскету на хторим буду участвовац школяре од 5. по 8. класу и стредньошколци. Тиж ше нащиви и Совитовалїще за беби Дома здравя „Велько Влахович” и ромски фамелиї у Коцуре, Змаєве, Равним Селу и Вербаше и Здруженє „Мултиарт”.

Програму окреме порихтала и Явна библиотека „Данило Киш”, так на пондзелок на 11:30 годзин у Оддзелєню библиотеки у Коцуре будзе стретнуце першокласнїкох зоз писательом Весселином Миличевичом.

З нагоди Дзецинского тижня дзеци ше годни уписац задармо до библиотеки од 7. по 13. октобер, а знагоди мешаца кнїжки и старши ше годни учленїц по вигоднєйших ценох.

Цалу програму мож опатриц на тим линку.