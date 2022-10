Утвердзени початок и програма Драмского мемориялу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пейдзешат штварти Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї будзе отримани од 3. по 12. децембер. На нїм буду одбавени штири представи за одроснутих, єдна госцуюца и єдна дзецинска представа.

Тото утвердзене на схадзки Орґанизацийного одбору Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї отриманей 26. октобра, на котрей утвердзени нє лєм початок, алє и програма и орґанизцийно-технїчни питаня.

Мемориял 3. децембра отвори представа у виводзеню Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя – „Метаморфози”, автора Милоша Николича чийо тексти уж даскельо раз виводзени на керестурскей сцени, а у режиї Славка Ороса. Потим шлїдзи представа „Меркуй жени” у адаптациї и режиї Янка Лендєра, на текст Андрея Курейчика, котру 4. децембра виведзе КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова. У режиї Владимира Надя Ачима, по тексту Жана Жаниєа представу „Служнїци” 9. децембра виведзе старша ґрупа Студио „Арт”. Руски културни центер Нови Сад, 10. децембра виведзе представу „Початок” котрей автор и режисер Славко Винаї.

Планована госцуюца представа будзе 11. децембра, а котра то представа будзе обявене познєйше. Представи буду починац од 19:30 годзин. На схадзки вибрани и фахови жири хтори будзе провадзиц тогорочни Мемориял.

Дзецински представи будзе ше виводзиц од 5. по 9. децембер, а о часу виводзеня ше явносц обвисци накнадно. За тераз познате же ше виведзе представа „Бал” автора Сашу Палєнкаша и режисерки Адриани Надь.

Под час Меорияла, у голу Дома култури будзе и вистава, а нащивителє ю годни видзиц каждого дня на 19 годзин, скорей як почнє представа.

