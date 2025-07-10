Утвердзени термини за упис новей ґенерациї студентох

НОВИ САД – Шицки универзитети у Сербиї утвердзели термини за упис нових студентох на перши рок студийох.

Универзитет у Новим Садзе одлучел же 14. юлия почнє перши уписни термин зоз електронску, онлайн предприяву, а уж од 16. юлия почнє порядне приявйованє. Приємни испити буду орґанизовани од 24. юлия по 1. авґуст.

На уровню цалого Универзитету у Новим Садзе, вкупно 5.670 студенти ше буду финансовац зоз буджету, а годни уписац перши рок основних и интеґрованих студийох.

Уписни термин на Беоґрадским универзитету будзе тирвац од 21. по 25. юлий.