Увид до часци Єдинственого виберацкого списку

НОВИ САД – Городска упрва за общи роботи Города Нови Сад обвицує явносц же часц Єдинственого виберацкого списку виложени на увид у просторийох Городскей управи за общи роботи Города Нови Сад у улїци Площа млодятох число 7.

Увид до Єдинственого виберацкого списку мож покончиц и на електронски способ зоз уношеньом єдинственого матичного числа гражданох з цильом преверйованя же чи граждан уписани до списку, як и чи унєшени податки точни.

Вимоги за пременки у часци Єдинственого виберацкого списку, гражданє хтори жию у Новим Саду, односно интерно розселєни особи зоз адресу у Новим Саду можу поднєсц Городскей управи за общи роботи Города Нови Сад, по заключенє виберацкого списку, односно по 17. май 2024. року по 24 годзин.

Вимоги за пременки, зоз одвитуюцима прешвеченями, подноша ше Городскей управи за общи роботи Города Нови Сад кажди дзень (роботни днї и през викенд) у Новим Саду у улїци Площа млодятох число 7 од 8 по 20 годзин.

Од 18. по 29. май 2024. року, уписованє, сцеранє, пременки и дополнєня лєбо виправки виберацкого списка буду ше кончиц на основи ришеня Министерства державней управи и локалней самоуправи.

Од преглашеня виберанковей лїстини, право на увид и подношенє вимоги за пременку виберацкого списику ма и подношитель виберанковей лїстини лєбо особи хтори маю овласценє по истим поступку по хторим тото право маю и гражданє. Зоз вимогу ше муши приложиц и овласценє и нєопходни прешвеченя.

Гражданє можу од розписованя виберанкох за одборнїкох Скупштини Города Нови Сад, найпознєйше пейц днї скорей заключеня виберацкого списку, односно по 11. май 2024. року по 24 годзин, поднєсц вимогу же би ше до виберацкого списку уписало податки же на предстояцих виберанкох буду гласац спрам места пребуваня на териториї городу Нови Сад.

У поступку окончованя увиду до виберацкого списку особи за даванє технїцкей потримовки як и овласцени особи подношителя виберанковей лїстини длужни поступац у складзе зоз законом з хторим ше щица особни податки.

Увид до Єдинственого виберацкого списку мож кончиц и електронски на урядовим интернет боку Министерства державней управи и локалней самоуправи www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak зоз уношеньом податкох о єдинственим матичним числом граждана.