Кед ше коцочки поскладаю

У Шидзе всоботу, 15. юния, отримани 17. по шоре Фестивал народних оркестрох „Мелодиї Руского двору”. Того року у порти Лєтней владическей резиденциї зишли ше лєм цо нє шицки руски културно-просвитни дружтва, а сиґурно шицки хтори медзи своїма секциями маю оркестер. Прето фестивал наисце бул Фестивал, и по змисту, и по форми, и по атмосфери, а нє лєм по мену на паперу. Попри велькей дзеки, роботи и труду орґанизаторох, а упечаток же ше коло „Мелодийох”, хто як знал и могол, анґажовало комплетне членство КПД „Дюра Киш”, єст ище даскельо причини прецо ше Фестивал наисце удал. Як перше, хвиля потримала. Правда, було цепло, алє так, по сримски. Нє спройно и нє така спрагота и горучава як з того, нїзшого побережя Дунаю. Друге, термин потрафени. Як у шпиванки, „Мелодиї” блукали велї роки, фестивал прекладани и поцаговани, и вше цошка хибело – лєбо ше отримовал у исти час кед и даєдна друга велька руска манифестация, лєбо у штред сезони рочних одпочивкох, та одволанє учашнїкох вше нє було таке як му припада и швечи. Кед ше орґанизаторе одлучели врациц го дзешка до темину на концу яри односно початку лєта, перше ше споминал май, алє ше юнийски термин указал як лєпши.

На першу подумку, руски дружтва и ансамбли ше уж навелько рихтаю за наступну „Червену ружу”, та и їх оркестри уж у полней форми и штимунґу же би ше у найкрасшим и найлєпшим виданю представели на своїм фестивалу. Медзитим, треба мац на розуме же медзи бачванско-сримскима Руснацами мешац май припада нашим людзом споза гранїци, односно манифестацийом и подїйом у Миклошевцох, Вуковаре, Петровцох… Гоч формално нє можеме буц у истим Календаре репрезентативних културних манифестацийох, то нїяк нє значи же нє треба дзбац єдни о других, о своїх. Заш лєм, перши сушед то найблїзша родзина, окреме у Сриме дзе руски дружтва часто и цесно сотрудзую.

На тогорочних „Мелодийох” участвовали аж седем оркестри у змагательней конкуренциї и два руски дружтва у ревиялней часци фестивалу. Попри шицкого спомнутого, як и нєупитней любови и пошвеценосци ґу руснацтву при наших аматерох, додатни мотив могли би буц и строгши критериюми хтори запровадзую Национални совит Руснацох и Завод за културу войводянских Руснацох кед слово о финасованю роботи руских културних дружтвох. По нїх, каждей секциї хтора достава националну потримовку, приоритет муши буц участвованє на националней манифестациї зоз спомнутого Календару, а окреме кед є тематична – наприклад, шицки шпивацки ґрупи обчекую ше у Дюрдьове, хори у Вербаше, танєчнїки у Коцуре, а оркестри у Шидзе… А шицки на Ружи. А потим мож роздумовац о павзох у роботи, турнейох и госцованьох по иножемстве, хто уж цо люби.