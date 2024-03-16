Узрети поетски глас

НОВИ САД – Початком того мешаца з друку вишла кнїжка поезиї Вери Медич, Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности, поетеси з Београду, родом зоз Коцура. Кнїжка обявена двоязично, сербско-руски, а на руски ю преложела, або ознова написала сама авторка.

Вера Медич (народзена Кнежевич) ше народзела 8. марца 1952. року у Трґовишту. Дзецинство препровадзела у Коцуре, дзе закончела основну школу. Стредню медицинску закончела у Баня Луки и у Новим Садзе. Филозофски факултет, ґрупа за педаґоґию, закончела у Беоґрадзе. Як школски педаґоґ робела у Книну и у Беоґрадзе. Обявйовала поезию по рижних часописох. По руски ше зявела у зборнїку писньох Дуга над валалом, як и у Руским християнским календаре и часопису Шветлосц. Самостойно видала збирку поезиї Стриберна рика 2018. року. Пише и гаику поезию.

Рецензент Мирослав Алексич пише же Вера Медич зоз тоту кнїжку враца длуство спрам таланту зоз хторим є означена и длуство ґу рускому язику хтори роками нє бешедує и на хторим нє пише, алє у його обняцу виросла у красним бачким валалє, у Коцуре, у хторим жию Руснаци и колонисти зоз Країни. Нє ридкосц же ше припаднїки меншинских народох зявюю зоз двоязичнима кнїжками, алє ридкосц же ше поетове хтори бешедую на векшинским язику врацаю язику дзецинства у своїх писньох. Вера Медич єдна з гєвтих поетесох хтора жиє зоз таку виру до смисла поетского видзеня швета и зоз таким респектом ґу поезиї же одклада свою промоцию и афирмацию, свою явну поетску иницияцию до скоро подполного одреканя од обявйованя. Таким поетом ше видзи же стих нїґда нє до конца закончени, вибрушени, пречисцени же би бул друковани и обявени. Наспрам таких стоя дзешатки и стотки гевтих хтори обявюю нєкритично шицко цо помодарске або по даякей навики призначую.

Кнїжку Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности, за 500 динари мож купиц у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, як и у просторийох Руского слова у Руским Керестуре, прейґ сайту Руского слова, а мож ю наручиц и на телефон 021/6613-697.