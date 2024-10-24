Валалска Библиотека ознова поряднє роби, наявени и рижни новини

РУСКИ КЕРЕСТУР – После кратшей прерви, Народна библиотека Кула, односно єй Оддзелєнє у Руским Керестуре, ознова почало поряднє робиц.

Роботни час валалскей Библиотеки тераз кажди роботни дзень, од пондзелку по пияток, од 8 по 14 годзин, окрем стреду кед роботни час од 12 по 18 годзин.

За наиходзаци период з Библиотеки наявюю рижни новини о хторих жителє ище подробнєйше буду обвисцени, а познате же ше планує отримовац рижни роботнї за дзеци як и кнїжовни вечари за одроснутих.

Кед слово о наймладших, планує ше орґанизовац читанє дзецом у ґрупи, мальованє, вифарбйованє, бавенє з пластелином и рижни подобни активносци през хтори би ше розвивало їх роздумованє, повага и креативносц.

Библиотека у Керестуре розполага зоз вецей як 15.000 кнїжками рижних жанрох, од белетристики по фахову литературу, як и зоз рижнима актуалнима насловами, а як зоз валалскей Библиотеки визначую, окреме им богати дзецински фонд кнїжкох хтори предвидзени за дзеци возросту уж од двох рокох. Дзецом младшим як 15 роки видава ше лєм дзецинску литературу, док штредньошколци и старши читателє маю на розполаганю вибор шицких кнїжкох.

Членарина до Библиотеки ше нє будзе наплацовац, а кажди член може вжац три кнїжки и затримац их мешац днї. У случаю же у Библиотеки нєт поглєдованє за вжати наслов, кнїжку мож затримац и длужей, а читац мож и у читальнї у Библиотеки.

Уход до Библиотеки зоз двора Замку.