РутенпресСпортТексти

Валентина Надь треца на Першенству Войводини

автор Д. Барна
17 Опатрене

НОВИ САД  – На Пешренству Войводини за старших пионирох хторе було отримане внєдзелю, 8. фебруара у Новим Садзе у гали 1 на новосадским сайму, змагала ше и Валентина Надь зоз Руского Керестура спред АК Русин.

На Першенству, Валентина ше першираз змагала у катеґориї старших пионирох, а змагала ше у дисиплини у хторей є найуспишнєйша, у скоку до висока.

Наша атлетичарка на першим змаганю у 2026. року зазначела красни резултат, насампредз, у висшей катеґориї освоєла бронзову медалю, а тиж и поставела нови особни рекорд зоз прескочену висину од 1,55 м.

