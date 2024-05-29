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Валентина Надь виборела друге место на Олимпийских бавискох у Новим Садзе

автор Ан. Медєши, фото: С. Еделински
автор Ан. Медєши, фото: С. Еделински 168 Опатрене

НОВИ САД – Тих дньох, город Нови Сад домашнї єдней з наймасовнєйших спортских манифестацийох у Сербиї, 12. Олимпийским бависком школярох Сербиї. У своєй катеґориї, школярка 6. класи Школи „Петро Кузмяк”, Валентина Надь з Руского Керестура, виборела високе 2. место.

Валентина наступела у атлетики, у дисциплини скаканє до висока, та 2. место освоєла у конкуренциї од седем найлєпших атлетичаркох свойого округу. Змагала ше у возросней катеґориї дзивчатох 5. и 6. класи основней школи, скочела 1,35.

На змаганє ю водзела и пририхтовала єй наставнїца физичного воспитаня Саня Еделински, а по законченю змаганя, учашнїком додзелєни дипломи и медалї.

На Олимпийских бавискох змага ше вкупно 6000 основцох и штредньошколцох у 15 розличних спортох.

Олимпийски бависка шветочно отворени 24. мая у Велькей сали новосадского Спенсу, буду тирвац по штварток 30. май, а Надьова наступела вчера, вовторок 28. мая.

На здогадованє шицки учашнїки достали и маїци зоз амблемом Олимпийских бавискох, а Валентина як другопласована достала и окремну маїцу чий надпис промовує здрави способ живота.

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