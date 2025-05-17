Олеґ Катона наступел на Републичней смотри рецитаторох

ВАЛЄВО – Перши дзень на 57. Републичней смотри рецитаторох „Поето народу мойого”, вчера 16. мая наступел и Олеґ Катона зоз Руского Керестура, и гоч ше нє пласовал до другого кругу, вельки успих будз медзи трицецтрома найлєпшима рецитаторами у держави.

Олеґ Катона рецитатор младшого возросту зоз Руского Керестура, менторки Оленки Живкович рецитовал по руски писню Гавриїлa Г. Надя „Чи ши бул, сину”, и єдини з рускей заєднїци.

На Републичну смотру ше пласовал зоз 55. Покраїнскей смотри рецитованя котра була отримана у Сечню.