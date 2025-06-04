Вистава Ванеси Валет Гарди у Французкей

АНДИЛИ (ФРАНЦУЗКА) – Вистава „Обєкт здогадованя” и отворени студио Ванеси Валет Гарди будзе на нєдзелю 8. юния и на пондзелок 9. юния од 14 до 19 годзин у Уметнїцким просторе Андилох у Французкей.

Вистава по поради будзе по конєц септембра.