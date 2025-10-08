Варадински мост заварти, а транспорт вименєни на даскелїх локацийох у городзе

НОВИ САД – Транспорт на Варадинским мосту застановени пре оправянє конструкциї на Булевару Михайла Пупина.

Як гварели зоз Городскей управи за транспорт и драги, мост будзе заварти за моторни транспорт до 15. октобра.

Явне комуналне подприємство „Новосадска топлана” хвильково виводзи роботи на вецей локацийох у городзе.

Од 15. септембра тирваю роботи на вибудову маґистралного цепловоду и приключку у Зомборскей улїчки и на Булевару патриярха Павла, а законченє першей фази роботох плановане 15. октобра.

Роби ше и на Руменацкей улїчки, дзе дочасово заварта права транспортна смуга и тротоар, а планує ше же роботи буду закончени по 17. новембер.