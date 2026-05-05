Важна побида младих русиновцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Кадети фодбалского клуба Русин одбавели першенствене стретнуце, внєдзелю, 3. мая на Ярашу, процив екипи ОФК Младосц АПА зоз Апатину и зазначели важну побиду, а конєчни резултат бул 2:1.
ФК „Русин” – ОФК „Младосц АПА” – 2:1. Ґоли за екипу Русина дали: Давид Джуня и Матей Макаї.
За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Тони Орос, Алекс Цвайґ, Теодор Штранґар, Алекса Сопка (c), Андрей Чижмар, Давид Джуня и Матей Макаї. До бависка ище вошол Марко Илич.
Екипу водзел Деян Йолич.
У идуцим колу Кадетскей лиґи ПФС Зомбор, екипа Русина будзе бавиц процив екипи Полету зоз Каравукова.