Важна побида на госцованю

РАТКОВО – Фодбалски клуб „Русин”, всоботу 13. априла у седмим колу першенственого стретнуца ПФЛ Зомбор, у Раткове одбавел процив екипи ФК „Раднички” и зазначел важну побиду зоз резултатом 3:2.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома (Иван Чапко), Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович, Лука Иличич, Михаило Божович, Дарко Сушич (Матей Кршич), Матей Саянкович, Илия Йованович (Деян Будински) и Деян Чернок. Ґоли за Русин дали: Божович, Сушич и Саянкович.

У идуцим 8. колу ПФЛ Зомбор, на нєдзелю, 21. априла Русин будзе бавиц у Руским Керестуре на Ярашу процив екипи ФК „БСК” зоз Бачкого Брестовца, а стретнуце почина на 16:30 годзин.