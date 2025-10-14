РутенпресСпортТексти

Важна побида у Бочару

автор д. барна
БОЧАР – Рукометни клуб „Русин”, всоботу 11. октобра у Спортскей центру у Бочару одбавел друге першенствене стретнуце Трецей лиґи „Войводини”, процив екипи РК „Єдинство” и зазначел побиду зоз резултатом 25:32 (11:15).

Бавяч стретнуца Борис Югик.

За РК „Русин” бавели: Борис Югик, Марко Слива, Филип Тома, Миле Зеленович (c), Лука Стойков, Петар Пирожек, Иґор Варґа, Стефан Дюрко и Филип Ноґо.

Ґоли за екипу Русина дали: Борис Югик (11), Филип Тома (8), Марко Слива (4), Стефан Дюрко (4), Филип Ноґо (2), Иґор Варґа (2) и Петар Пирожек (1).

У шлїдуюцим 3. колу першенства Трецей лиґи „Войводини” РК „Русин” будзе бавиц на соботу, 18. октобра, у Червинки процив екипи РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу. Стретнуце почнє на 18 годзин.

