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Вчера бул Бамби фест (фото)

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 125 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У велькей сали Дома култури вчера бул Бамби фест, дзень Предшколскей установи Бамби котри пририхтали воспитачки и дзеци зоз керестурскей Дзецинскей заградки Цицибан.

На Бамби фесту присутни мали нагоду одпатриц знїмки на видео биму о каждей воспитней ґрупи, так представена робота и активносци по ґрупох поєдинєчно – качатох, жабчатох, печаркох, пчолкох, рибкох, гвиздочкох и штрумфох.

Потим зоз танцом, шпиванку и рецитациями ше представели дзеци з двох найстарших ґрупох, рибки и гвиздочки.

Репертоар збогацели и дзеци зоз музичних ґрупох котри пририхтали два шпиванки и єдну розчитованку.

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