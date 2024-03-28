Вчера бул Бамби фест (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У велькей сали Дома култури вчера бул Бамби фест, дзень Предшколскей установи Бамби котри пририхтали воспитачки и дзеци зоз керестурскей Дзецинскей заградки Цицибан.

На Бамби фесту присутни мали нагоду одпатриц знїмки на видео биму о каждей воспитней ґрупи, так представена робота и активносци по ґрупох поєдинєчно – качатох, жабчатох, печаркох, пчолкох, рибкох, гвиздочкох и штрумфох.

Потим зоз танцом, шпиванку и рецитациями ше представели дзеци з двох найстарших ґрупох, рибки и гвиздочки.

Репертоар збогацели и дзеци зоз музичних ґрупох котри пририхтали два шпиванки и єдну розчитованку.