Вчера бул Гуманитарни вашар (фото)

ДЮРДЬОВ –Дзеци зоз Предшколскей установи Дзецинство оддзелєнє Дюрдєвак у Дюрдьове, у рамикох Дзецинского тижня, вєдно зоз своїма воспитачками вчера, 9. октобра на Гуманитарним вашару, предавали свойо малюнки на платну.

Каже хто жадал могол купиц малюнок по цени котру сам одредзел, а шицки средства буду уплацени дзивчецу зоз Чуроґу, Хелени Златанов, котра хорує од леукемиї.

Нєшка, 10. октобра, остатнї дзень означованя Дзецинского тижня, дзеци зоз ПУ буду мац спортски дзень, та ше медзисобно буду змагац у рижних бавискох котри за нїх обдумали воспитачки.