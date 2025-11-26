Вчера бул огень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 25. новембра, коло 13:50 годзин вибухнул огень у хижи на Улїци Маршала Тита 208, у Руским Керестуре.

Дванацме огньогасци Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, такой по поволанки, о три минути, рушели гашиц огень, а нєодлуга сцигла и помоц двох огньогасцох Огньогасней єдинки за ратованє зоз Кули.

По словох огньогасца Елемира Надя, огень вибухнул пре циґар од хторого ше перше запалєла посцель, а потим ше преширел на шмати, мебель и други запалїви предмети у обисцу.

Материялна чкода велька, бо погорели два просториї, а у гашеню огня хторе тирвало кус менєй як годзину и пол, потрошене 4000 литри води.

З тей нагоди огньогасци апелую же би людзе водзели рахунку о коминох и поряднє их вичисцовали, з оглядом же почала сезона топеня.