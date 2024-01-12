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Вчера бул огень

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 627 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, коло 19 годзин, у улїци Партизанскей, у Руским Керестуре, вибухнул огень у хторим ше запалєла пиньвица и ґаража.

По словох членох Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, огень вибухнул пре бали хтори ше лапели коло пеца, а дзекуюци швидкей интервенциї огньогасцох, загашени є за штири минути и начас зопарте його ширенє.

У гашеню огня участвовали осемцме огньогасци зоз двома камиони ДОД Руски Керестур, и єден огньогасни камион зоз Кули, а потрошене коло 4.000 литри води.

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