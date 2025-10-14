Вчера и нєшка протести польопривреднїкох

НОВИ САД – Польопривреднїки, з потримовку студентох, вчера и нєшка орґанизую протест, прето же им нєвиполнєти шицки вимоги.

Вчера протест бул при Бановини, а нєшка є при Основним суду. Польопривреднїки глєдаю же би им ше виплацели шицки длуства, финансийну потримовку пре сушу и мрази, як и утаргованє акцизох на ґориво.

Здогаднїме, на вецей локацийох у городзе, Сримскей Каменїци, Нового населєня и Детелинари, всоботу, 11. октобра, отримани сход под назву „Гражданє процив блокадох”, а источашнє ше позберали и гражданє хтори ше процивя тим шейтаньом.

На вецей местох пришло до зраженьох, полиция интервеновала вецей раз, даскельо гражданє приведзени, а зазначени и инциденти зоз новинарами.