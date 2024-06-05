Вчера похована ш. Вероника Ґралюк СНДМ (1937–2024)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове вчера 5. юния, похована монахиня ш. Вероника Ґралюк зоз заєднїци шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї (СНДМ) котра ше упокоєла у манастире и провинцийним доме 3. юния, у своїм 87. року живота од котрих 67. були пошвецени Богови у монашестве.

Обряд хованя предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуджар зоз 10 нашима священїками, у присустве шестрох Служебнїцох на чолє з провинцийну ш. Мартину Кмита, шестрову родзину, и другима єй приятелями и познатима.

Ш. Веронїка народзена як Ана 22. юния 1937. року у валалє Детляк у Босни у вельочисленей українскей фамелиї як наймладше 11. дзецко. Три власни шестри ш. Веронїки постали монахинї Василиянского чину, а вона до шестрох Служебнїцох НДМ ступела 1957. року до новицияту у Коцуре, а вичну пришагу дала 1965. року у Риме.

У медзичаше у Новим Садзе закончела перше рочни курс а вец ище 4 роки медицинскей школи попри роботи у шпиталю у Вербаше, дзе познєйше як медицинска шестра робела на хирурґийним оддзелєню, полни 27 роки. Року 1978. закончела Институт теолоґиї и курс формациї у Заґребе, а 1982. пошла до пензиї з медицинскей роботи.

Потим служела церкви там дзе було потребне, як катехетка, любела шпивац, вишивац, шиц, прикрашовац… Ушила велї ризи священїком, монашески габити, и служела ближнїм у велїх їх потребох. Шестра службовала и у Риме як совитнїца ґенералней шестри, потим як настоятелька у України, провинцийного дому у Руским Керестуре, дзе була и Провинцийна настоятелька шестрох Служебнїцох провинциї святого Осифа у Сербиї од 2007–2011. рок.

Остатнї роки живота пребула у керестурским манастире и провинцийним доме, дзе ше и упокоєла у Господу.

Вичная єй памят!