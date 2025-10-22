Вчера положени венєц ґу памятнїку погинутим борцом у НОВ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера означени 20. октобер, Дзень ошлєбодзеня Руского Керестура у Другей шветовей войни, та з тей нагоди у Спомин парку револуциї положени венєц опрез памятнїка погинутим борцом у НОВ.

Венєц положели секретар Месней заєднїци и подпредсидатель Месного одбору Здруженя борцох НОВ Руски Керестур Михайло Пашо, як и заменїк предсидателя Месного одбору Здруженя борцох НОВ Дюра Папуґа.

После указованя чесци погинутим борцом зоз минуту цихосци, Дюра Папуґа визначел же у Другей шветовей войни участвовали 374 млади Керестурци, од хторих 50-ецерме погинули, як и же у воєних зраженьох 90-их рокох на териториї бувшей СФРЮ з Керестура було вецей як 300 учашнїкох, од хторих двоме погинули.

О значносци означованя тих датумох и чуваня од забуца шицких тих хтори дали живот за шлєбоду, бешедовал и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо.

Покладаню венца присуствовали и ґимназиялци Школи „Петро Кузмякˮ вєдно зоз своїм професором историї Деяном Бучком. Так, Ема Живкович школярка 3. класи Ґимназиї, пречитала писню „Руснакˮ од Дюри Папгаргая, а Андрей Сабо школяр 2. класи Ґимназиї пречитал кратке истрийне огляднуце на участвованє Руснацох у Другей шветовей войни. Окрем школярох, тей подїї присуствовали и числени валалчанє.

На самим концу предсидатель Месного одбору Здруженя борцох НОВ Славко Пап пречитал два писнї прейґ хторих виражел сочувствиє погинутим борцом.