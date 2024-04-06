Вчера посадзени древка у Словацким парку

ШИД – У Словацким парку вчера посадзени 82 древка лїпи, ґестинї, жимжелєни и други файти, а окрем роботнїкох ЯКП „Стандард“ хторих предводзела дипломована инжинєрка лєсарства Милена Петко, древка символично засадзели и предсидатель општини Шид Зоран Семенович и директорка спомнутого подприємства Миленка Субич.

Як гварела инж. Петко младнїки древкох принєшени зоз розсаднїку зоз Суботици, истого дня су и заляти и буду поряднє залївани, а предсидатель Семенович виявел же у єдней часци парку будзе положени и нови мобилияр за дзеци як и кошаркашски терен за бависко три на три.