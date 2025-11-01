Вчера шейтаче рушели з Вербасу до Нового Саду

ВЕРБАС – У центру Вербасу, на Площи Николи Пашича, вчера, 31. октобра, рано ше позберали шицки шейтаче котри вечар пред тим сцигли зоз Суботици, Зомбору и Бачкей Тополї, же би предлужели свою драгу до Нового Саду на нєшкайши комеморативни сход з нагоди означованя рочнїци од траґедиї на Желєзнїцкей станїци.

И того рана ше пришло вельке число Вербащаньох, алє и людзох з других околних местох же би випровадзели тих котри шейтаю по Нови Сад. За шицких у центру варошу була поставена закуска и ошвиженє.

На драги ше шейтачом приключело и вельке число младих зоз Вербасу, та на 8 годзин, у длугей колони рушели у напряме Нового Саду. Шейтаче випровадзени зоз гласним аплаузом, пищаньом и знаками потримовки. На чолє колони студенти ношели икони, провадзени зоз державнима заставами и заставами зоз гербом Городу Вербасу.

Першу паузу шейтаче мали у Бачим Добрим Полю, а потим у Змаєве дзе положели квеце и дали чесц Вукашинови Црнчевичови зоз Змаєва котри настрадал у траґедиї на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе. Шлїдиюци паузи були у Степановичеве, Кисачу и Руменки, а у вечарших годзинох шейтаче зоз Суботици, Зомбору, Бачкей Тополї и Вербасу сцигли до Нового Саду.