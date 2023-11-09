Вчера у Керестуре бул огень, будзе зберанє помоци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, коло 7,30 годзин рано, вибухнул огень у хижи, у улїци Ю.Н.А. у Руским Керестуре.

Огньогасци Добродзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, такой по поволанки рушели гашиц огень на двох камионох, а нєодлуга сцигол як помоц ище єден камион зоз Кули.

Огень настал, по словох домашнїх огньогасцох, пре нєисправну електричну инсталацию хтора ше запалєла у преднєй просториї.

Гоч материялна чкода нє мала, огень заш лєм, дзекуюци швидкей интервенциї огньогасцох, швидко загашени, за єдну годзину, и так зопарти же би ше преширел до других просторийох.

У гашеню огня, по словох огньогасцох, нє потрошене вельке количество води, коло 3.000 литри, же би ше пре вельо води нє направело ище векшу чкоду на хижи.

Пре нєщесце хторе ше случело, Месна заєднїца Руски Керестур, як и шицким гражданом у нєщесцу потераз, и на тот завод будзе орґанизовац гуманитарну акцию, односно зберанє помоци.