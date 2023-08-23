Вчера у Керестуре бул огень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у предполадньових годзинох, точнєйше на 10 годзин, у Руским Керестуре вибухнул огень на улїци Бориса Кидрича, пре хтори у хижи погорела єдна простория. Дзекуюци швидкей интервенциї Добродзечного огньогасного дружтва, огень швидко загашени и зопарта векша чкода.

По словох огньогасцох ДОД-у, огень вибухнул кед ше запалєла електрична инсталация, та на тот завод огньогасци апелую же би людзе були окреме осторожни кед купую предлужни шнури и мали хижни апарати сумнївого квалитету, пре хтори найчастейше наставаю огнї.

У гашеню огня ДОД участвовал зоз двома камионами, потрошене коло 400 литри води, а понеже им явене же гори хижа, до помоци волали и огньогасцох зоз Кули.