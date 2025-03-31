Вечар ювилантох пошвецени Дудашови, Макайови и Павловичови

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 57. Драмского мемориялу Петрa Ризничa Дядї, всоботу 29. марца, у Хорскей сали, отримани Вечар пошвецени театралним ювилантом, на тот завод госц вечара бул Любомир Дудаш Инґе, а з нагоди 70 роки од його народзеня. Публика могла видзиц и виставу сценских костимох КОЦ АП „Бранислав Нушич” зоз Шиду, автора Цвєтина Аничича зоз колеґинями, о хторей бешедовал Мирон Джуня.

Попри бешеди о розкошних театралних анґажманох Любомира Дудаша, присутних ше здогадло и на тиж богати досяги у театре двох режисерох и ґлумцох аматерох – Звонимира Павловича з Нового Саду и Дюри Макая з Коцура, о хторих бешедовал модератор вечара, режисер и директор Дома култури, Владимир Надь Ачим.

Госц вечара, Любомир Дудаш, подзелєл з присутнима свойо найупечатлївши моменти зоз представох, бешедовал о своїх улогох, о велїх комичних дожицох и анеґдотох зоз госцованьох зоз ансамблом по рижних местох аж и з вонка держави, о найинтересантнєйших путованьох, о сотруднїцтвох з другима ґлумецкима ансламблами, о нових познанствох и приятельствох, та рижних комичних ситуацийох „споза сцениˮ.

Вечар у кругу найблїзших почитовательох Дудашовей роботи прешол преважно зоз франту, зоз хтору госц по конєц анимирал публику.